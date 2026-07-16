Жительницу Сочи подозревают в истязании ребенка

В Сочи следователи задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с июня по июль 2026 года женщина, находясь дома, систематически применяла физическую силу к ребенку. Как полагают следователи, она наносила удары по голове, туловищу и конечностям мальчика, а также угрожала его жизни и здоровью, поднося к шее ребенка нож.

Подозреваемая задержана. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Александр Маслов поручил установить полный круг обстоятельств дела и взял расследование на контроль аппарата ведомства.

Вячеслав Рыжков