Шоу Todes, комедия «Трасса "Море—море"» и джаз-мануш

В выходные жителей и гостей Новороссийска ждут увлекательные спектакли, атмосферный джазовый концерт и свежие комедии на больших экранах. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

17 июля в 19:30 в Новороссийском городском театре состоится выступление балета Аллы Духовой Todes в рамках летних гастролей. Они представят пластический спектакль «Инзэнайт».

В этот раз Алла Духова приглашает зрителей в мир подлинных шедевров. Танцевальные интерпретации картин великих художников оживают перед публикой. Вихрь батманов Эдгара Дега сменяется трепетной историей Тристана и Изольды, а затем яркими красками Энди Уорхола и дюжиной Элвисов в искрящихся костюмах, исполняющих рок-н-ролл. После этого оживают эмоциональные и темпераментные произведения Филиппа Малявина. Музыка специально написана для спектакля композитором Денисом Гарнизовым. В двух актах Алла Духова объединила разнообразные танцевальные жанры — от классического балета с его пластикой до зажигательной румбы, веселого канкана и русской хороводной.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (6+)

17 июля в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится спектакль «Последняя попытка». Эта пьеса исследует перипетии семейной жизни, любовные переживания, кризис среднего возраста и эмоциональные порывы молодости. Михаил Задорнов преподносит серьезные темы с юмором, так что зрители могут смеяться до слез. Он мастерски описывает отношения через абсурдные и уморительные сцены, подкрепленные остроумными диалогами.

Как сказано в описании, каждый персонаж в спектакле переживает свою «последнюю попытку»: создать семью, спасти брак, покончить с жизнью или начать ее с чистого листа. Их взаимодействие наполнено курьезными и неожиданными поворотами, которые одновременно смешат и трогают до глубины души.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

19 июля в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится премьера спектакля «… От нежного сердца».

Что делать, когда сердце готово влюбиться в кого угодно? Как отличить настоящие чувства от мимолетных увлечений?

«…от нежного сердца» — это яркая, музыкальная и ироничная комедия о любви, деньгах и соблазнах. Сюжет основан на знаменитом водевиле Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». В этой истории молодой наследник одновременно признается в любви нескольким девушкам, а все вокруг активно ищут свою выгоду, пытаясь устроить личные дела. Героям предстоят непростые испытания в мире чувств и амбиций, а зрителей ждет захватывающее театральное кабаре с элементами буффонады, гротеска и музыкальных номеров.

Яркие костюмы, пышные парики, блеск, флирт, ревность, нелепые признания и любовные интриги создают вихрь комических ситуаций.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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На какие концерты сходить

18 июля в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке выступит Ratatouille Manouche Orchestre из Ростова-на-Дону. Коллектив исполнит джаз-мануш.

В первой половине XX века джаз быстро распространился по Европе и обрел здесь уникальный характер. Французская музыка, цыганские традиции, уличная романтика Парижа и виртуозная импровизация объединились в особый стиль, который стал известен как джаз-мануш, или gypsy swing.

Основателями этого направления считаются Джанго Рейнхардт и Стефан Грапелли. Их музыка придала джазу новое звучание: энергичное, элегантное и невероятно свободное. Спустя почти век джаз-мануш продолжает звучать на фестивалях, в клубах и маленьких французских кафе по всему миру.

Ratatouille Manouche Orchestre исполнит программу, наполненную духом Франции. В репертуаре — популярные песни французских шансонье, музыка из кинофильмов, произведения современных композиторов и инструментальные композиции в стиле классического gypsy swing.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)

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Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) можно увидеть семейные комедии, мультфильмы и фильмы ужасов.

На экранах — дебютный фильм Ильи Храмова «Трасса "Море—море"». В центре сюжета — красный кабриолет, который мчится из Санкт-Петербурга в Сочи. За рулем — дерзкий фотограф Тема. С ним его бывшая и все еще любимая жена Саша, а также ее новый избранник. Тема готов на все, чтобы сорвать свадьбу Саши. В их планы вмешивается автостопщица Кира, которую они случайно подбирают по дороге. Эта встреча может стать ключевым моментом в жизни Темы. У него остается единственный шанс — проехать через всю страну, чтобы изменить свою судьбу и вернуть любовь. Если не откажут тормоза.

Новая комедия под названием «Отпуск на всю голову» обещает зрителям незабываемые приключения. Главные герои, российские туристы, попадают в водоворот событий в Ереване: их ждут фальшивые свадьбы, поиски клада и даже похищение.

Анна, специалист по организации свадеб, сталкивается с трудностями в личной жизни. Чтобы поддержать свою больную бабушку, она решает организовать фиктивную свадьбу, где ее коллега играет роль жениха, а случайные попутчики — его родителей. Однако их планы рушатся, когда на сцену выходят охотники за сокровищами и семейные тайны, которые начинают разворачиваться самым неожиданным образом.

Стоимость билетов — 300 руб. (16+)

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