ЭКО после смерти

В Краснодаре суд удовлетворил иск вдовы участника СВО, разрешил клинике провести перенос криоконсервированных эмбрионов, несмотря на отсутствие подписанного погибшим супругом отдельного согласия на завершающий этап процедуры. Отказ медучреждения, ссылавшегося на пробел в действующем законодательстве, был оспорен при участии прокуратуры, а в ходе разбирательства ответчик заявил о готовности оказать истице помощь. Эксперты отмечают, что отсутствие четкой судебной практики по постмортальной репродукции (посмертному зачатию) делает получение судебного акта фактически обязательным условием для проведения подобных манипуляций, даже при наличии нотариальной доверенности, выданной пациентом при жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первомайский районный суд в Краснодаре удовлетворил иск вдовы погибшего военнослужащего Яны Борисовой (имя изменено), которая добивалась права на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием биоматериала супруга, сообщила прокуратура региона.

Яна и Евгений Борисовы мечтали о ребенке и приняли решение воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. В январе 2024 года военнослужащий сдал биоматериал в одной из клиник на базе Кубанского государственного медицинского университета. Тогда же мужчина оформил нотариальную доверенность, позволяющую супруге единолично распоряжаться эмбрионами и проводить необходимые медицинские манипуляции. Однако завершить цикл лечения вместе супруги не успели. В декабре 2024 года Евгений Борисов погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в Херсонской области.

После гибели мужа Яна обратилась в медицинское учреждение с просьбой провести перенос эмбриона. В клинике ей отказали, сославшись на отсутствие отдельного согласия супруга на перенос, которое он не успел подписать при жизни. Медики настаивали на том, что согласия, данного на этапе криоконсервации, недостаточно для проведения завершающего этапа процедуры.

Тогда женщина обратилась за помощью в прокуратуру, после чего надзорное ведомство направило иск в суд в ее защиту. В ходе разбирательства представители ответчика — клиники КубГМУ — заявили об урегулировании спора и готовности оказать истице всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Суд признал за вдовой право на проведение процедуры ЭКО с использованием замороженного биоматериала погибшего супруга.

Директор клиники репродукции «Эмбрио» Ирина Лукошкина, отвечая на вопрос о том, как часто в практике случаются подобные случаи, отметила, что «не часто, но все же встречаются». По ее данным, они связаны не только с семьями бойцов СВО, но и с другими жизненными обстоятельствами, когда мужчины нет в живых, а в клинике хранятся его половые клетки или эмбрионы.

«В репродуктивной медицине несколько лет назад для таких случаев вошло в употребление понятие "постмортальная репродукция". Обычно клиники не отказывают пациентам в проведении таких программ, но при нынешней законодательной базе не могут выполнить их без постановления суда»,— подчеркнула Ирина Лукошкина.

По ее словам, доверенности и согласия являются важными юридическими документами, которые помогают в получении постановления, однако перенос эмбрионов — это медицинская услуга, в которой участвует пара.

«Провести ее только на основании доверенности или согласия не представляется возможным, как, например, невозможно отправить по доверенности на операцию вместо себя другого человека. В случае успешной программы ЭКО и рождения ребенка возникнет множество юридических вопросов — отцовство, наследство»,— пояснила эксперт.

Она добавила, что в связи с отсутствием четкого законодательства для подобных случаев обращение в суд сейчас является нормой.

«Это не суд с клиникой, а получение официального юридически действующего документа, который обеспечит безопасность и пациента, и медучреждения»,— уточнила директор «Эмбрио».

Говоря о профилактике подобных ситуаций, Ирина Лукошкина посоветовала таким парам заранее консультироваться с грамотным юристом, имеющим опыт работы с клиниками репродукции и погруженным в актуальное законодательство.

«Доверенности и письменно оформленные согласия обычно рассматриваются в суде для принятия решения, поэтому их наличие — это плюс. И конечно, важен открытый диалог с клиникой и лечащим врачом»,— резюмировала Ирина Лукошкина.

Наталья Решетняк