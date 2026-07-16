В Сочи на дорогу сошел сель

В Хостинском районе Сочи после сильных дождей сошел сель, перекрывший участок дороги на улице Армянской. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, причиной происшествия стали обильные осадки, прошедшие в ночь и утром 15 июля. Специалисты районной администрации приступили к расчистке территории.

Одновременно коммунальные службы проводят работы по восстановлению дорожного покрытия и уборке последствий непогоды в других районах города. В Центральном районе Сочи очищают участок в Виноградном переулке, а в поселке Дагомыс продолжается влажная уборка улиц.

Ранее городские власти сообщали, что за один утренний час в Сочи выпал 51 мм осадков. Из-за сильных дождей на отдельных улицах образовались подтопления, а на нескольких участках произошли сходы селевых потоков.

Вячеслав Рыжков