На Кубани приняли закон о продлении налоговой льготы для организаций санкура

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии продлили действие налоговой льготы для организаций санаторно-курортной отрасли и расширили перечень инвесторов, которые смогут воспользоваться преференциями. Решение направлено на поддержку курортного бизнеса и стимулирование вложений в развитие туристической инфраструктуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Поправки в краевой закон «О налоге на имущество организаций» представил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. Документ предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество в отношении объектов, создаваемых или приобретаемых в рамках инвестиционных проектов, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2030 года.

Льгота будет предоставляться сроком на десять налоговых периодов. В первые пять лет инвесторы смогут снизить налоговые выплаты на 99%, в шестой—восьмой периоды — на 75%, а в девятый и десятый годы — на 50%.

Для получения поддержки объем капитальных вложений должен превышать 3 млрд руб. Кроме того, речь идет о гостиницах категории не ниже четырех звезд и объектах, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, включая санатории.

Дополнительно в перечень получателей льготы предлагается включить проекты по реконструкции объектов, введенных в эксплуатацию в период с 2027 по 2030 год. Под действие нормы смогут попасть гостиницы и иные средства размещения, являющиеся объектами культурного наследия, а также санаторные учреждения.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от фракции КПРФ Павел Соколенко обратил внимание на вопросы оценки бюджетного эффекта от предоставляемых налоговых преференций. В министерстве пояснили, что соответствующие расчеты проводились с учетом десятилетнего периода действия льготы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал принятие документа, отметив при этом необходимость контроля за тем, чтобы предоставление государственных мер поддержки отражалось на ценовой политике предприятий отрасли.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что развитие санаторно-курортной сферы остается одним из ключевых направлений экономики региона. По его словам, отрасль формирует имидж края, способствует развитию смежных направлений бизнеса и обеспечивает значительный объем налоговых поступлений.

Господин Бурлачко отметил, что инвестиции являются одним из главных факторов сохранения и обновления курортной инфраструктуры. По его словам, распространение действующей налоговой льготы на новые категории инвесторов, включая компании, вкладывающие более 3 млрд руб. в реконструкцию исторических зданий под гостиничные объекты, должно способствовать обновлению облика курортных городов и привлечению туристов.

Вячеслав Рыжков