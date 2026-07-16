В Краснодарском крае освободили от уплаты НДФЛ молодых и заслуженных тренеров

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии приняли закон, освобождающий от уплаты НДФЛ ежемесячные выплаты молодым тренерам и тренерам, имеющим почетные звания. Законопроект был разработан по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новах, документ вносит изменения в краевой закон о социальной поддержке работников государственных и муниципальных спортивных организаций и учреждений дополнительного образования. Согласно поправкам, ежемесячные денежные выплаты тренерам в возрасте до 30 лет, а также наставникам, имеющим почетные звания, будут отнесены к мерам социальной поддержки.

По словам министра, в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ такие выплаты не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Аналогичной позиции, отметил господин Новах, придерживается Министерство финансов России.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил, что принятие закона стало продолжением региональной политики по развитию спорта и поддержке отрасли. По его словам, власти региона одновременно развивают спортивную инфраструктуру и расширяют меры материального стимулирования специалистов, от работы которых зависит подготовка будущих спортсменов.

Господин Бурлачко напомнил, что дополнительные выплаты отдельным категориям тренеров уже стали частью системы поддержки спортивной отрасли в регионе. В частности, в прошлом году депутаты утвердили программу «Земский тренер», предусматривающую единовременные компенсационные выплаты специалистам, работающим в сельской местности.

Принятый закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Вячеслав Рыжков