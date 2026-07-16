В ЗСК подвели итоги парламентского года

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на 85-й сессии подвел итоги завершающегося парламентского года. По его словам, основными направлениями работы депутатского корпуса стали обеспечение финансовой устойчивости региона, совершенствование краевого законодательства, развитие социальной сферы, поддержка экономики, а также расширение мер помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил господин Бурлачко, без учета текущего заседания за парламентский год депутаты провели 21 сессию, приняли 151 краевой закон и 421 постановление.

Говоря об экономике региона, председатель ЗСК отметил, что, несмотря на замедление экономической активности, Краснодарскому краю удалось сохранить устойчивость. По итогам 2025 года валовой региональный продукт вырос на 1%, а объем привлеченных инвестиций превысил 1 трлн руб.

В агропромышленном комплексе, по словам спикера, завершен очередной этап работы по сохранению плодородия сельхозземель. Кроме того, депутаты поддержали изменения в закон о сельском хозяйстве, предусматривающие регулирование осадков, приняли поправки, направленные на повышение прозрачности перевода сельхозземель в другие категории, а также направили в федеральные органы инициативу по совершенствованию механизма субсидирования агрострахования.

В санаторно-курортной сфере краевой парламент поддержал законопроект о легализации гостевых домов, одобрил расширение полномочий регионального министерства курортов в части государственного контроля в туристической отрасли и обратился в правительство РФ с предложением о дополнительных мерах поддержки организаций детского отдыха.

В социальной сфере депутаты увеличили дополнительные выплаты педагогам, расширили возможности использования регионального материнского капитала для многодетных семей, дополнили перечень получателей льгот при газификации домовладений и приняли ряд законов, касающихся социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также охраны здоровья населения. Кроме того, были подготовлены обращения в федеральные органы власти по вопросам перевозки инвалидов и финансирования обеспечения жильем детей-сирот.

Отдельное внимание, как отметил Юрий Бурлачко, в течение года уделялось поддержке участников СВО. По его словам, соответствующие нормативные акты принимаются практически на каждом пленарном заседании. В частности, бойцам предоставили право на внеочередную заготовку древесины для собственных нужд, возможность компенсировать половину расходов на приобретение твердого топлива, расширили перечень территорий для получения земельных участков, сократили сроки рассмотрения обращений в органы власти и внесли изменения сразу в пять краевых законов, регулирующих меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

За отчетный период Законодательное собрание направило в Государственную думу две законодательные инициативы, приняло семь обращений в федеральные органы государственной власти и подготовило 807 заключений на проекты федеральных законов. В ходе работы в избирательных округах депутаты провели около 1,7 тыс. встреч с жителями, участие в которых приняли более 120 тыс. человек, а также около 1,1 тыс. личных приемов, охвативших порядка 3,5 тыс. граждан.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая на сессии, положительно оценил взаимодействие исполнительной и законодательной власти. По его словам, благодаря совместной работе регион сохраняет устойчивость экономики, продолжает строительство школ, детских садов и поликлиник, а также модернизирует коммунальную инфраструктуру.

Вячеслав Рыжков