Власти Симферополя выплатят владельцу компенсацию за поврежденную упавшим забором машину

Администрация Симферополя обязана выплатить более 300 тыс. руб. владельцу автомобиля, поврежденного в результате падения бетонного забора. Такое решение подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, оставив без удовлетворения жалобу городских властей, передает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июле 2022 года. На автомобиль упала часть бетонного ограждения, расположенного на земельном участке, арендованном у муниципалитета акционерным обществом. Как установил суд, причиной разрушения забора стало внешнее воздействие: линия электропередачи прогнулась после падения ветки дерева и обрушилась на конструкцию.

Владелец автомобиля обратился в суд с иском к администрации Симферополя, арендатору участка и муниципальному учреждению «Город», потребовав возместить ущерб на сумму более 300 тыс. руб.

Суд первой инстанции взыскал всю сумму с администрации города, указав, что именно муниципалитет отвечает за надлежащее содержание принадлежащей ему территории. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Городские власти попытались оспорить судебные акты, однако кассационный суд не нашел оснований для их отмены. В суде отметили, что по закону обязанность по содержанию имущества возлагается на собственника, а поскольку дерево, падение которого стало причиной происшествия, находилось на муниципальной территории, ответственность за последствия несет администрация Симферополя.

Вячеслав Рыжков