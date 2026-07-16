ИП Краснодарского края стали регистрировать на 17% больше доменов

В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года число регистраций доменных имен, оформленных на индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля ИП среди владельцев новых доменов впервые превысила 50% и достигла 50,2%, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в группе «Рунити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным компании, пик регистраций пришелся на март, когда было оформлено 545 новых доменов, минимальный показатель зафиксирован в июне — 447. Наибольшим спросом пользовались национальные доменные зоны: на .ru пришлось 58,9% регистраций, на .рф — 16,9%. За год количество регистраций в зоне .ru выросло на 6%, а в .рф — на 29%. Совокупная доля этих зон достигла 75,7%, тогда как интерес к другим доменным зонам сократился на 24%.

Как пояснила линейный руководитель отдела аналитики «Рунити» Ася Вартазарьян, российские компании все чаще выбирают национальные домены благодаря их узнаваемости и более высокому уровню доверия со стороны аудитории. В отраслевой структуре 75,5% регистраций пришлось на сферу услуг, 20,5% — на торговлю, еще 4% — на производственный сектор. Наиболее высокие темпы роста показали компании из сфер транспорта и логистики, интернет-торговли, а также строительства и недвижимости.

Директор по развитию продуктов для предпринимателей компании «Рег.решения» Иван Грибов отметил, что увеличение доли ИП отражает продолжающуюся цифровизацию малого бизнеса. По его словам, собственный домен становится для предпринимателей базовой площадкой для запуска сайта, интернет-магазина или сервиса онлайн-записи, снижая зависимость от маркетплейсов и социальных сетей. По данным компании, сайты уже работают у 22% зарегистрированных доменных имен.

Вячеслав Рыжков