В Ярославле вновь не нашли застройщика территории в районе моста

В Ярославле во второй раз признан несостоявшимся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе. Соответствующие данные отражены на портале «ГИС Торги».

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Как и прежде, причиной несостоявшейся процедуры стало отсутствие заявок. Их принимали с 8 июня до 14 июля. Власти планируют отдать под строительство территорию площадью 234 тыс. кв. м около Юбилейного моста. Там застройщик может возвести дома 4 – 8 этажей, заключив договор о КРТ. Начальная цена такого права оценивается мэрией в 131 млн руб.

Алла Чижова