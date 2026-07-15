Чердак преткновения

Крайсуд пересмотрел иск жильцов скандально известной краснодарской многоэтажки на Промышленной улице о восстановлении системы отопления дома, переделанной на чердаке в результате незаконных переустройств и перепланировок. Он отменил ранее вынесенный отказ в требованиях истцам и вынес новое решение. Формально иск был удовлетворен. Но вместо удовлетворения требований жильцов о приведении системы отопления к проектному виду суд обязал ответчиков привести инженерную систему «в соответствии со строительными нормами». По мнению юристов, в этом истории сформирован правовой вакуум, выгоды из которого может извлечь сторона, совершившая нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТСЖ «Покровское» Фото: предоставлено ТСЖ «Покровское»

Краснодарский краевой суд пересмотрел дело о восстановлении незаконно переустроенной системы отопления в многоквартирном доме на улице Промышленной в Краснодаре. Он признал незаконным ранее вынесенный Первомайским райсудом Краснодара (судья Светлана Мордовина) отказ в иске и принял по делу новое решение, обязав привести систему отопления в соответствие со строительными нормами. Об этом говорится в апелляционном определении крайсуда (документ имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Коммунальные споры, связанные с многоквартирным домом ЖК «Покровский» на улице Промышленной, 33, длятся с 2018 года. Название ЖК и адрес дома сегодня стали уже практически нарицательными в контрольных и надзорных органах края в связи с количеством жалоб, судов, выявленных нарушений и уголовных дел. Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что техэтаж дома выбыл из общедомовой собственности ввиду внесения подложных сведений в акт ввода объекта в эксплуатацию. В этом следователям СКР признался экс-главный архитектор Краснодара Игорь Головкин, это установили и суды, которые обязали городские власти внести в документ исправления.

При этом власти согласовали новым собственникам техчердака его реконструкцию под видом перепланировок и перевод помещений в категорию жилых квартир. Все эти решения жильцы также оспорили и добились в судах признания их незаконными, а соответствующие акты были отменены. В отношении должностных лиц администрации по материалам ФСБ краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, однако оно так и не было доведено до суда. Полиция Краснодара завела три уголовных дела о мошенничестве в связи с историей с техэтажами в трех домах ЖК «Покровский», но их расследование с 2020 года также не сдвинулось с места.

Впоследствии, несмотря на установленный статус спорного этажа (техчердак) как общедомового имущества и общедомовую систему отопления, которая была перенесена в результате незаконной реконструкции, эти же суды отказали жильцам в аннулировании прав собственности на техэтаж посторонних лиц.

В данном процессе жильцы дома добивались понуждения лиц, совершивших незаконное переустройство системы отопления, ее приведения к проектному виду. При этом восстановительные работы они требовали провести в соответствии со строительными нормами.

Крайсуд, рассматривая жалобу людей на отказ в иске, полностью согласился с их доводами. Он признал и предоставленный ТСЖ дома рабочий проект, в котором зафиксирована конфигурация системы отопления, и материалы прокурорской проверки, которая установила, что собственники техэтажа перенесли магистрали отопления с периметра здания в центр (коридор), и преюдициальные судебные акты, установившие незаконность всех перепланировок и переустройств. Однако, зафиксировав все это, коллегия крайсуда под председательством Людмилы Кияшко, в требованиях жильцов о приведении системы отопления к проектному виду отказала. Вместо этого она обязала ответчиков привести инженерную систему в соответствии со строительными нормами.

Представитель жильцов и ТСЖ «Покровское», член правления товарищества Давыд Свещинский поясняет, что искажение формулировок исковых требований привело к подмене их сути.

«Мы требовали конкретных однозначных действий — привести систему в соответствие с конкретным проектом, вернув ее в первоначальное состояние (восстановить), и выполнить эти восстановительные работы согласно строительным правилам. Суд же "утерял" наше требование о восстановлении системы, лишь обязав ответчиков выполнить некие работы в соответствии с нормами.

Такая подмена сути иска сделала решение трактуемым как угодно. Оно только породит новые споры о том, что соответствует и не соответствует нормам, что и почему нужно делать так, а не иначе.

По существу все это ведет к фактическому неисполнению решения, и, как следствие, легализации незаконного переустройства. Однако в материалах дела имеются заключения двух специалистов и управляющей компании о том, что наладить отопление в доме можно только одним путем — восстановить все по существующему проекту, составленному на основании инженерных расчетов и прошедшему госэкспертизу»,— заявил изданию член правления ТСЖ.

Он добавил, что ситуация заставляет жителей дома обжаловать данное решение в кассационном порядке.

По просьбе «Ъ-Кубань» решение крайсуда проанализировали эксперты краснодарской юридической компании «Векави групп». Они согласны с планами жителей многоэтажки обжаловать решение краевой инстанции.

«Апелляция грубо нарушила базовый принцип правосудия: она не могла по своей инициативе менять исковые требования. И в результате отступления от требований истцов фактически решение стало неисполнимым. Ответчики теперь могут сделать любую мелкую переделку, заявить, что она соответствует общим нормам, при этом магистрали отопления так и останутся на месте. Вместо того, чтобы просто восстановить систему по чертежам, сторонам придется бесконечно спорить о том, какие именно нормы соблюдены, а какие нет»,— говорят эксперты.

В юридической компании считают, что жители дома оказались в искусственно созданной для них юридической ловушке.

«Истцы абсолютно правильно будут обжаловать это решение в кассации. Выход суда за пределы исковых требований в данном случае — это не просто процедурная ошибка. Это создание правового вакуума, в котором выигрывает сторона, совершившая нарушение. Суду следовало не менять требования за жильцов, а при необходимости назначить судебную строительно-техническую экспертизу для подтверждения возможности реализации именно проектного варианта»,— резюмируют правоведы «Векави групп».

Андрей Обнорский