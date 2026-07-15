Суд направил на пересмотр дело о загрязнении почвы в Новороссийске

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения двух нижестоящих судебных инстанций по делу о загрязнении земельного участка строительными отходами в Новороссийске и направил спор на новое рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск к собственнику земельного участка, расположенного в границах Новороссийска, ранее подало Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора. Основанием стали результаты проверки, проведенной в 2022 году. По данным ведомства, на участке площадью 5,975 тыс. кв. м выявили строительные отходы общим объемом 1,9 тыс. куб. м. В Росприроднадзоре посчитали, что размещение такого объема отходов вне специально предназначенных мест привело к загрязнению почвы и нанесло окружающей среде ущерб, который оценили более чем в 207 млн руб.

Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции указал, что в документах, подготовленных по итогам обследования участка, содержатся технические ошибки, в том числе неверно указан кадастровый номер земельного участка. В связи с этим суд пришел к выводу, что представленные доказательства не могут быть положены в основу судебного решения, поскольку в документации фигурировал участок, не принадлежащий ответчику.

Апелляционная инстанция поддержала выводы районного суда и оставила решение без изменения. После этого Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось с кассационной жалобой.

В жалобе ведомство указало, что летом 2025 года по делу провели комплексную судебную экспертизу земельного участка. Согласно заключению экспертов, загрязнение почвы выявлено не было. Вместе с тем управление настаивало, что территория до настоящего времени не восстановлена. Кроме того, в Росприроднадзоре обратили внимание, что координаты участка, отраженные в экспертном заключении, совпадают с координатами территории, где ранее проводили отбор проб строительных отходов. По мнению заявителя, это свидетельствует о том, что речь идет об одном и том же земельном участке, несмотря на допущенные в документах технические ошибки.

Изучив материалы дела, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал выводы нижестоящих судов преждевременными. В кассационной инстанции указали, что суды не дали надлежащей оценки совпадению географических координат земельного участка, а также не приняли во внимание наличие в ряде документов правильного кадастрового номера. Кроме того, суды не истребовали дополнительные сведения, которые могли устранить возникшие сомнения и исправить технические ошибки в представленных материалах, что, по мнению кассационной инстанции, не соответствует требованиям законодательства.

В результате кассационный суд отменил решение Октябрьского районного суда Краснодара и апелляционное определение, направив дело о взыскании ущерба, причиненного загрязнением почвы строительными отходами в Новороссийске, на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мария Удовик