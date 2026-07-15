В Сочи материалы по незаконной торговле направили в полицию и Роспотребнадзор

Власти Сочи продолжают мониторинг объектов торговли, расположенных вблизи железнодорожных путей и переходов, уделяя особое внимание пресечению несанкционированной торговли в местах, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности. Очередной рейд с участием сотрудников департамента потребительской сферы и услуг администрации города провели в Адлерском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе мониторинга специалисты обследовали около 70 объектов потребительской сферы, расположенных в непосредственной близости от железнодорожных путей и переходов. По итогам проверки выявили девять фактов несанкционированной торговли. В отношении граждан, допустивших нарушения требований действующего законодательства, составили материалы об административных правонарушениях.

Кроме того, во время рейда выявили торговые объекты, осуществлявшие предпринимательскую деятельность без законных оснований. Собранные материалы по этим фактам направили в правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер.

Как сообщили в администрации города, наибольшее число случаев незаконной торговли в курортный сезон фиксируют в Адлерском и Лазаревском районах, где в летние месяцы сосредоточен основной туристический поток. В мэрии отметили, что проведение подобных мероприятий направлено на обеспечение безопасности жителей и гостей курорта, а также на предотвращение реализации продукции, происхождение и качество которой не подтверждены и которая продается с нарушением санитарных требований.

В администрации также обратили внимание, что торговля в непосредственной близости от железнодорожных путей и переходов представляет дополнительную опасность. По данным муниципалитета, нелегальные торговые точки нередко располагаются на полосе отвода железной дороги либо в проходах к морю под железнодорожными путями, создавая риски для пешеходов.

Вопрос пресечения такой деятельности рассмотрели на заседании городского оперативного штаба. По его итогам приняли решение организовать совместную работу администрации Сочи и представителей РЖД, направленную на предотвращение незаконной торговли вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к путям и переходам.

Мария Удовик