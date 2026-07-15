В Сочи устраняют локальные последствия сильного дождя

После ночного залпового ливня инфраструктура Сочи продолжает работать в штатном режиме. Серьезных повреждений на территории курорта не зафиксировали, общественный транспорт курсирует по расписанию, движение по федеральной трассе не прерывалось. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным властей, за ночь коммунальные службы оперативно устранили последствия непогоды. Несколько упавших деревьев уже убрали. Реки не выходили из берегов, однако в районе реки Бзугу превентивно включали систему речевого оповещения в связи с прогнозируемым повышением уровня воды.

По состоянию примерно на пять часов утра количество выпавших осадков достигло 51 мм. После получения штормового предупреждения от синоптиков городские службы и хозяйствующие субъекты заранее приняли необходимые превентивные меры для подготовки к ухудшению погодных условий.

Во время наиболее интенсивных осадков в отдельных районах фиксировали кратковременные подтопления. В администрации пояснили, что они были связаны с резким увеличением объема дождевой воды. После снижения интенсивности ливня вода в большинстве мест ушла самотеком.

В настоящее время коммунальные службы продолжают устранять локальные последствия непогоды на отдельных участках города. Специализированные бригады работают в точках, где еще требуется проведение восстановительных мероприятий.

Штормовое предупреждение на территории Сочи продолжает действовать до конца суток. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях, грозах, возможном граде, шквалистом ветре, резком подъеме уровня воды в реках, риске схода селевых потоков в горной местности и опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Мария Удовик