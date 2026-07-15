Иск бизнесмена из Краснодара к Роскосмосу из-за робота Федора рассмотрят 3 сентября

Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 3 сентября рассмотрение искового заявления индивидуального предпринимателя из Краснодара Сергея Виткина к «Роскосмосу». Предметом спора является требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Skybot F-850, принадлежащего российской космической госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истец настаивает на аннулировании свидетельства РФ №756055 в связи с неиспользованием товарного знака в течение длительного времени.

Товарный знак Skybot F-850 представляет собой позывной антропоморфного робота Федора, созданного НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Именно этот образец робота в августе 2019 года совершил полет к Международной космической станции (МКС). На время миссии он получил позывной Skybot F-850, где литера «F» указывает на принадлежность к семейству роботов FEDOR.

В ходе автономного полета к станции робот передавал на Землю телеметрическую информацию о параметрах бортовых систем. После успешной стыковки с МКС российские члены экипажа — космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Алексей Овчинин — провели с роботом серию экспериментальных операций. Управление манипулятором осуществлялось Александром Скворцовым при помощи специального костюма-аватара, в то время как Алексей Овчинин контролировал корректность выполнения заданий.

В рамках экспериментальных тестов на борту орбитальной станции Федор отрабатывал навыки работы с различными инструментами, включая дрель и электрооборудование, а также взаимодействовал с экипажем, отвечая на вопросы в тестовом режиме.

Наталья Решетняк