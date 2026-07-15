За ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 93 БПЛА

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Вячеслав Рыжков