«Самые крупные выплаты в первом полугодии зафиксированы на Кубани»

География страховых случаев после падения обломков БПЛА с начала 2026 года расширилась, а выплаты увеличились примерно на 10% по сравнению с первым полугодием 2025-го, подсчитали специалисты Росгосстраха. В компании также отмечают рост количества заявлений от клиентов, застраховавших свое жилье от рисков повреждения дронами. При этом более 10% заявлений поступили из Краснодарского края. Всего же с начала года в компании зафиксировали обращения страхователей по этому риску из 25 регионов. Как отмечает директор филиала Росгосстраха в Краснодарском крае Александр Казаков, Кубань входит в тройку регионов, жители которых чаще всех обращаются к страховщикам из-за повреждения жилья обломками дронов, но в целом рынок добровольного страхования имущества граждан в регионе развивается относительно невысокими темпами.

Александр Казаков

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«Краснодарский край — это стратегически важный регион, он служит своеобразным "мостом" между Черным морем и Кавказским хребтом. Расположенные на Кубани объекты инфраструктуры делают его приоритетной целью. Как результат, Краснодарский край входит в тройку регионов, жители которых чаще всех обращаются в страховую компанию из-за повреждения их жилья обломками дронов.

Характер повреждений стандартен: в большинстве случаев обломки нарушают обшивку и остекление зданий, реже — провоцируют возгорания. Размер выплаты по ущербу зависит не только от степени разрушений, но и от суммы, в которую был оценен дом или квартира.

К слову, самые крупные средние выплаты в первом полугодии зафиксированы на Кубани — 445 тыс. рублей. Для сравнения: в Брянской области размер возмещения составляет в среднем 239 тыс. рублей, а в Чувашии — порядка 75 тыс. рублей. Замечу, что в прошлом году в нашем филиале было зарегистрировано более 20 страховых событий, связанных с последствиями падения БПЛА. Максимальная выплата составила 250 тыс. руб.

Процедура получения страхового возмещения из-за повреждения жилья обломками дронов проходит в стандартном режиме. Для этого необходимо подать в страховую компанию заявление, подтвердить право собственности на жилье, предоставить банковские реквизиты и справки из официальных органов.

Если говорить о стоимости ущерба для владельцев жилья в целом, то самые дорогостоящие страховые случаи — из-за пожаров. В прошлом году в компании сумма выплат по таким страховым случаям оказалась в 9,3 раза выше, чем, например, за имущественный ущерб из-за природных явлений.

В целом рынок добровольного страхования имущества граждан в Краснодарском крае развивается относительно невысокими темпами. Если сравнивать охват с регионами средней полосы России, то это сравнение будет не в пользу Кубани».