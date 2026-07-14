В Красноармейском районе Кубани назначили нового начальника ОМВД

Начальником Отдела МВД России по Красноармейскому району назначен полковник полиции Алексей Платов. Представление нового руководителя личному составу подразделения провел заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальник полиции Олег Казахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Господин Казахов поздравил Алексея Платова с назначением и пожелал ему успешной работы, а также достижения высоких результатов в обеспечении правопорядка и борьбе с преступностью.

Ранее Алексей Платов возглавлял Отдел МВД России по Апшеронскому району Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков