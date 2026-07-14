РЖД: на поезда на Новороссийск наблюдается рост спроса

В сообщении с Новороссийском наблюдается повышение спроса относительно прошлого года: на поезда с отправлением в июле 2026 года — на 9%, в августе — на 4%. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

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В пресс-службе компании уточнили, что в сообщении с Новороссийском летом курсируют 23 пары поездов формирования АО «ФПК», включая 14 пар сезонных составов.

«Транспортное обслуживание пассажиров в сообщении с Новороссийском обеспечивается различными категориями поездов, что позволяет пассажирам выбрать оптимальный вариант проезда по наиболее приемлемой стоимости», — прокомментировали в ОАО «РЖД».

Как писал «Ъ-Новороссийск», с 10 июля начал ежедневно курсировать поезд № 433/434 Москва – Новороссийск компании «Гранд Сервис Экспресс». Его состав включает в себя 17 одноэтажных вагонов, а путь из Москвы до Новороссийска занимает 35 часов 35 минут. Средняя загрузка гостиниц и гостевых домов за первое полугодие 2026 года в Новороссийске, по официальным данным, составила 56,7%

Сергей Емельянов