В Сочи 70 участников СВО обучаются цифровым профессиям

В Краснодарском крае организовали системную работу по профессиональной переподготовке и трудоустройству участников специальной военной операции в сфере высоких технологий. Программу реализуют в рамках федерального проекта «Цифровая Россия» совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время бесплатное обучение по программе «Профессия цифра» проходят 70 ветеранов специальной военной операции. Для слушателей доступны несколько востребованных направлений подготовки, включая аналитику данных, программирование, технологии искусственного интеллекта и управление беспилотными летательными аппаратами.

Обучение организовали в дистанционном формате, что позволяет совмещать освоение новых специальностей с прохождением медицинской реабилитации и восстановлением здоровья. После завершения курсов участники получают дипломы государственного образца. В дальнейшем ИТ-компании Краснодарского края помогают выпускникам с трудоустройством по новым специальностям.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий, обладают высокой дисциплиной и опытом работы со сложной техникой. По его мнению, эти навыки позволяют ветеранам успешно осваивать цифровые профессии и работать в сфере информационных технологий.

Для участия в программе переподготовки ветераны могут обратиться в филиалы фонда «Защитники Отечества», расположенные в Сочи на улицах Транспортной, 65 и Победы, 113. Кроме того, в городе продолжают работу пункты отбора на контрактную службу, которые находятся на улицах Кирова, 155А, Горького, 29 и Победы, 67. Программа направлена на содействие профессиональной адаптации участников СВО и их последующему трудоустройству в одной из наиболее востребованных отраслей экономики.

Мария Удовик