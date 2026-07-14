Кандидата в ЗакС Ярослава Кострова арестовали на 10 суток

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 14 июля арестовал лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова на 10 суток, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Общественника признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП) из-за упоминаний социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на своих ресурсах. Ярослав Костров вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественника признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Общественника признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Спорный контент правоохранительные органы нашли в публикации паблика движения «Центральный район за комфортную среду обитания» от 2021 года. Претензии силовиков возникли к изображениям листовок с предвыборной программой Кострова. Тогда он баллотировался в Заксобрание Петербурга.

Защитник Ирина Баханович в суде заявила, что агитационные материалы не содержали незаконного контента. Более того, печатные материалы, по ее словам, заверили в территориальном избиркоме. Представитель общественника Кострова предложила вызвать в суд председателя ТИК №31 Владимира Соколова. Также адвокат приобщила к материалам дела распечатки из соцсетей смольнинских комитетов со ссылками на запрещенные соцсети.

Сам Костров сказал во время заседания, что не размещал эти листовки в сообществе движения и не является администратором паблика. Тем не менее, он обращал внимание авторов паблика на требования действующего законодательства. Задержанный сообщил суду, что дома его ждут две кошки и рыбки, за которыми некому ухаживать.

«Отдельно хочу отметить, сейчас в городе из моей семьи нахожусь только я. Мои родители находятся в Крыму, без связи, я не смог дозвониться. Моя жена и дети находятся в городе Щелкино, в Крыму. На моем попечении находятся две кошки и рыбки. Соответственно, если меня вдруг захотят задержать — я не знаю, что с ними станет»,— сказал Костров.

Поддержать Ярослава Кострова в суд пришла глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. Она передала характеристику на соратника. Общественника задержали накануне, 13 июля. Ночь до суда он провел в отделе полиции.

После ареста Костров не сможет принять участие в сентябрьских выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. Он выдвинут партией «Справедливая Россия» в качестве кандидата по 1-му одномандатному округу, в который входит Адмиралтейский район. В день задержания, 13 июля, Санкт-Петербургская избирательная комиссия заверила списки партии.

Это уже третий протокол о демонстрации запрещенной символики в Петербурге в отношении политиков и общественных деятелей с начала июля. Так, 10 июля Смольнинский районный суд арестовал на 10 суток действующего депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского и градозащитника Олега Мухина. Их привлекли к ответственности за текстовое упоминание ссылок на запрещенные соцсети.

Константин Леньков