Кандидата в ЗакС Ярослава Кострова хотят наказать за запрещенную символику

Правоохранительные органы намерены составить в отношении лидера петербургского движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова административный протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), сообщил корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сам общественник. Днем 13 июля полицейские задержали Кострова и доставили его во 2-й отдел полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении петербургского активиста Ярослава Кострова планируют составить протокол по статье о демонстрации запрещенной символики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В отношении петербургского активиста Ярослава Кострова планируют составить протокол по статье о демонстрации запрещенной символики

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Костров не знает, что именно стало поводом для протокола. В беседе с «Ъ» он заявил, что не публиковал спорный контент. В том числе ссылки на иностранные соцсети, вроде Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Материалов дела пока нет, уточнил общественник Костров. Он также не знает, когда может состояться судебное заседание.

Несколькими днями ранее суд в Петербурге арестовал на 10 суток градозащитника Олега Мухина и депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского за текстовые ссылки на иностранные соцсети.

По статье о публичной демонстрации экстремистской символики предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток. Кроме того, привлеченные к ответственности по этой статье в течение года не могут принимать участие в выборах любого уровня в качестве кандидата. Ярослав Костров собирался баллотироваться в депутаты Заксобрания Петербурга по 1-му одномандатному округу от партии «Справедливая Россия». За несколько часов до задержания Санкт-Петербургская избирательная комиссия заверила списки кандидатов от СР.

Константин Леньков