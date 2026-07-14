Житель Адыгеи осужден за покушение на убийство и незаконную рубку леса

В Адыгее вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство и незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 3 июня 2025 года в селе Еленовском Красногвардейского района осужденный на почве продолжительного конфликта нанес своему знакомому не менее семи ударов ножом в область жизненно важных органов. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Кроме того, известно, что в ноябре 2024 года фигурант совершил незаконную рубку лесных насаждений, причинив имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн руб.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Суд назначил жителю Республики Адыгея наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в суде рассматривается вопрос о взыскании с осужденного материального ущерба.

Алина Зорина