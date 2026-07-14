«Недвижимость остается базовым и понятным активом»

В первой половине 2026 года в крупнейших российских городах на рынке новостроек продавалось 310 тыс. квартир, что меньше на 6,4% год к году. Так, по данным bnMAP.pro, в Ростове-на-Дону за первые шесть месяцев 2026 года предложение снизилось на 25,7% год к году, до 18,2 тыс. лотов, в Краснодаре — на 14,7% год к году, до 42,4 тыс. штук. Основатель агентства недвижимости «Лайтхаус» Иван Маяк считает, что основные факторы снижения предложения новостроек в Краснодарском крае связаны с двумя причинами — финансовой и предпринимательской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Маяк

Фото: предоставлено автором Иван Маяк

Фото: предоставлено автором

«Первая — это высокая стоимость денег. Рыночная ипотека для значительной части покупателей остается труднодоступной, а часть средств населения сейчас находится на банковских депозитах. Из-за совокупности этих причин формируется отложенный спрос: люди не отказываются от идеи покупки недвижимости, но занимают более осторожную позицию и ждут более комфортных условий.

Второй фактор — поведение самих девелоперов. Застройщики достаточно хорошо понимают нынешнюю рыночную конъюнктуру и аккуратнее выводят новые объемы в продажу. Это нормальный рыночный механизм: когда спрос становится более сдержанным, предложение тоже корректируется. В противном случае рынок мог бы прийти к ценовой войне, что невыгодно ни девелоперам, ни банкам, ни самому рынку.

Для стимулирования спроса сегодня лучше всего работают инструменты, связанные с идеей “длинных денег”: рассрочки, поэтапная оплата, варианты внесения первоначального взноса частями, более гибкие графики платежей. Покупателю важно не только итоговое значение цены, но и то, насколько комфортно он может войти в сделку сейчас и изменить условия через один-два года или в момент получения ключей.

Отмечу, что лучше продаются объекты с высокой степенью готовности. Формально это может быть еще новостройка, на которую могут распространяться льготные ипотечные программы, но фактически покупатель понимает, что дом уже почти готов и жильем можно будет пользоваться в ближайшие месяцы. Еще один сильный фактор — готовность к проживанию: ремонт, меблировка, понятный сценарий использования. Все, что можно быстро начать использовать для жизни или получения дохода, сегодня воспринимается рынком лучше, чем объект с длинным горизонтом ожидания и большими обещаниями.

Сокращение предложения, безусловно, поддерживает цены. Здесь важно понимать, что застройщики находятся между двух огней. С одной стороны, на них воздействует снижение покупательской активности и высокая ставка. С другой — есть обязательства по проектному финансированию, которое зачастую привлекалось под другую рыночную конъюнктуру и экономические ожидания. Поэтому массового резкого снижения цен ожидать не стоит: девелоперы будут работать через точечные акции, рассрочки, субсидированные условия и иные спецпредложения.

В этом году мы видим, что покупатель становится все более рациональным. Клиенты тщательнее выбирают объект, больше считают, сравнивают сценарии, обращают внимание не только на цену, но и на ликвидность, локацию, качество продукта, конкурентов и стратегии выхода из актива через 5-7-10 лет. Даже покупая недвижимость для себя, люди все чаще думают как инвесторы.

Критических рисков для рынка сейчас я не вижу. Недвижимость остается базовым и понятным активом, особенно для регионов с высоким притоком населения. Но спрос будет перераспределяться: часть покупателей будет смотреть в сторону готового жилья и вторичного рынка, часть — в сторону объектов с высокой инвестиционной привлекательностью, включая адекватные старты продаж, сервисные апартаменты и гостиничные форматы.

Мой прогноз: рынок становится более профессиональным. Покупатель будет требовательнее, девелопер — осторожнее, а сделки — более осознанными. В выигрыше окажутся проекты с понятной локацией, высокой готовностью, сильной упаковкой, гибкими условиями покупки и реальной ценностью для клиента».