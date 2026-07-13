В Ярославской области расчищают дороги от упавших деревьев

В Ярославской области специалисты расчищают трассы и городские территории от поваленных ураганом деревьев. Как сообщил зампред областного правительства Роман Душко, дорожники работают в усиленном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Он добавил, что в приоритете у дорожных служб — трассы с интенсивным движением. Последствия прошедшей непогоды устраняют и в городах. Так, в областной столице работают сразу несколько организаций.

«На придомовых территориях уборкой ветвей и частей сломанных деревьев занимаются управляющие организации. Кроме того, помощь в распиловке и вывозе упавших деревьев оказывает Центр гражданской защиты. На титульных объектах зеленого хозяйства работают специалисты предприятия "Горзеленхозстрой"»,— сообщили в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что грозовой фронт привел к отключениям в некоторых населенных пунктах области. Более остальных пострадали Переславль-Залесский, Ярославский, Даниловский и Рыбинский округа. Энергетики приступили к работам ночью и продолжают ликвидировать последствия.

В канале «РСЧС Ярославская область» вышло предупреждение, что в период с 00:00 до 21:00 14 июля ожидаются гроза, ливень, град и сильный ветер.

Алла Чижова