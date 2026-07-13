Электричество в Ярославской области после урагана восстанавливают 68 бригад

В Ярославской области 68 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за грозы с сильным ветром и ливнем. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети-Центр» — «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Атмосферный фронт прошел по территории региона вечером 12 июля. Сильный ветер стал причиной падения деревьев и веток на линии электропередач и обрыва проводов. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что с ряда домов сорвало крыши.

Более остальных пострадали Переславль-Залесский, Ярославский, Даниловский и Рыбинский округа. Там сейчас сосредоточены основные силы «Ярэнерго». Всего на территории региона над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад, включающих 232 специалиста и 76 единиц техники.

«Ночью бригады восстановили подачу электроэнергии свыше 40 % потребителей, пострадавших от непогоды. Для проведения ремонтных работ выделено 39 поврежденных участков линий электропередачи»,— уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что непогода сохранится до конца дня 13 июля, поэтому для энергетиков продолжит действовать особый режим работы.

Алла Чижова