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Путин анонсировал создание неуязвимой системы снабжения Крыма топливом

Президент России Владимир Путин заявил о разработке новой логистической схемы поставок нефтепродуктов в Крым, которая, по его словам, сделает полуостров труднодосягаемым для противника. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник в ходе посещения выставки проектов Народного фронта «Все для Победы!».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ситуация с нефтепродуктами в целом по стране будет постепенно выправляться. И Крыма это касается»,— отметил глава государства, не раскрывая детали проекта.

Наталья Решетняк

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