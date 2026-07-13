Путин анонсировал создание неуязвимой системы снабжения Крыма топливом

Президент России Владимир Путин заявил о разработке новой логистической схемы поставок нефтепродуктов в Крым, которая, по его словам, сделает полуостров труднодосягаемым для противника. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник в ходе посещения выставки проектов Народного фронта «Все для Победы!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ситуация с нефтепродуктами в целом по стране будет постепенно выправляться. И Крыма это касается»,— отметил глава государства, не раскрывая детали проекта.

Наталья Решетняк