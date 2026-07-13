В Краснодарском крае почти на 42% выросло число ликвидаций предприятий общепита

Число ликвидированных предприятий общественного питания в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1,396 тыс. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Фокуса».

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Наибольшее число закрытий пришлось на ресторанный сегмент: за шесть месяцев деятельность прекратили 1072 ресторана против 756 годом ранее. Кроме того, в регионе закрылись 262 кафе и 62 бара.

Несмотря на увеличение числа ликвидаций, общее количество действующих предприятий общепита в Краснодарском крае выросло на 4,14% и достигло 13,354 тыс. За январь—июнь в регионе зарегистрировали 2095 новых организаций, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было открыто 1 758 предприятий.

По данным аналитиков, Краснодарский край сохраняет лидерство в Южном федеральном округе по числу заведений общественного питания. В регионе работает почти вдвое больше предприятий, чем в Ростовской области (6,135 тыс.), и в 2,6 раза больше, чем в Крыму (5,053 тыс.). На Кубань приходится 41% всех ликвидаций и 44% регистраций предприятий общепита в ЮФО.

В целом по Южному федеральному округу за первое полугодие количество ликвидаций организаций общественного питания увеличилось на 38,6%, до 3,404 тыс., тогда как общее число действующих заведений выросло на 3,31% и составило 35,007 тыс.

Вячеслав Рыжков