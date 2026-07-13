РЖД приостановили продажу билетов на ряд южных поездов с 30 сентября

РЖД приостановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования южного направления отправлением с 30 сентября. Решение приняли в связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, которые потребуют изменения расписания и маршрутов отдельных пассажирских составов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В компании сообщили, что временные ограничения распространяются на часть поездов, следующих к курортам черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также на рейсы в обратном направлении. Продажа билетов будет недоступна до завершения корректировки графика движения.

Работы на железнодорожной инфраструктуре запланировали на октябрь. Для их проведения специалисты скорректируют расписание движения поездов дальнего следования и при необходимости изменят маршруты отдельных составов. После завершения этой работы продажи билетов начнут открывать поэтапно.

В РЖД уточнили, что восстановление продаж ожидается в течение недели. По мере утверждения обновленного расписания билеты на соответствующие рейсы вновь станут доступны для покупки.

Пассажирам рекомендовали заранее отслеживать информацию о возобновлении продаж через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В компании отметили, что при подключении уведомлений пользователи смогут оперативно узнать об открытии продаж на нужный поезд.

В РЖД подчеркнули, что временная приостановка оформления билетов связана с необходимостью скорректировать расписание на период проведения ремонтных работ. После утверждения нового графика движение поездов будет организовано по обновленному расписанию, а продажу билетов возобновят в штатном режиме. Компания также принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Мария Удовик