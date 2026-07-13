«РЖД» временно приостановили продажу билетов на поезда к Черному морю

«РЖД» временно приостановили продажу билетов на часть поездов южного направления отправлением с 30 сентября. Ограничение связано с предстоящими ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре, которые запланированы на октябрь. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на компанию, в этот период проведут корректировку графика движения и маршрутов отдельных поездов дальнего следования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временная приостановка продажи затронула ряд поездов, следующих в южном направлении. Изменения коснутся в том числе составов, курсирующих к станциям курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также отправляющихся в обратном направлении.

Как пояснили в «РЖД», необходимость ограничения продаж связана с подготовкой обновленного расписания на период проведения инфраструктурных работ. До завершения этой процедуры оформить билеты на отдельные рейсы отправлением с 30 сентября невозможно.

После завершения корректировки графика движение поездов будет окончательно согласовано, а продажу билетов возобновят. В компании сообщили, что открывать продажи будут постепенно в течение недели по мере утверждения нового расписания.

Пассажирам рекомендовали воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам» и подключить уведомления. Такой способ позволит оперативно получать информацию о возобновлении продаж на интересующие поезда сразу после их открытия.

В «РЖД» также отметили, что временные ограничения носят технический характер и связаны исключительно с подготовкой инфраструктуры к проведению ремонтной кампании в октябре. Компания принесла пассажирам извинения за возможные неудобства и сообщила, что после завершения корректировки расписания билеты вновь станут доступны для оформления в обычном режиме.

Мария Удовик