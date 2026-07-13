Разогреть спрос: как ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на падающем рынке Сочи

В Сочи определился новый лидер первичного рынка жилья. ЖК бизнес-класса «Светский лес» от ГК ТОЧНО занял первое место по количеству сделок в первом полугодии 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

По данным Росреестра, с января 2025 по май 2026 года в проекте была заключена 401 сделка — это максимальный показатель среди как квартир, так и апартаментов. Проект также лидирует по объему проданных квадратных метров и средней площади лота. При этом за январь—апрель 2026 года доля продаж проекта выросла на 5% к аналогичному периоду прошлого года — и все это на фоне общего снижения рыночной активности.

«Для рынка недвижимости Сочи это показательный результат. Сегодня покупатели подходят к выбору жилья намного внимательнее: оценивают не только локацию и стоимость квадратного метра, но и качество среды, инфраструктуру и будущую ликвидность объекта на горизонте нескольких лет. Именно поэтому устойчивый спрос на проект в течение длительного периода становится важным индикатором его рыночной устойчивости»,— прокомментировала руководитель отдела аналитики ГК ТОЧНО Валерия Цыганок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

ЖК «Светский лес» — крупнейший жилой проект Сочи* площадью 23 гектара, который строится в Центральном районе города в окружении реликтового леса национального парка и реализуется по договору КРТ. Комплекс включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Девелопер сознательно отказался от плотной застройки территории: ЖК аккуратно интегрирован в природный ландшафт, а из 95% квартир открываются виды на реку, заповедные горы и панораму центрального Сочи. Девелопер сохранил взрослые платаны, сосны и кипарисы, а также планирует дополнительно озеленить более 4,7 га территории.

В составе проекта появятся школа на 1510 учеников, один из крупнейших детских садов ЮФО на 510 мест, собственная прогулочная набережная длиной 1,2 км, спортивная инфраструктура, коммерческая галерея площадью более 5 тыс. кв. м и подземный паркинг на 3 тыс. машино-мест.

Рядом с комплексом расположены восемь остановок общественного транспорта, а близость к железнодорожному вокзалу и главным туристическим маршрутам обеспечивает устойчивый спрос на аренду практически круглый год. Фактически речь идет о формировании нового городского пространства, где жителям доступны все ключевые сервисы внутри одного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

«Светский лес» сочетает уровень бизнес-класса, масштабную инфраструктуру и востребованную локацию, оставаясь при этом в сегменте, который интересен широкой аудитории покупателей: семьям, которые рассматривают Сочи для постоянной жизни; инвесторам, ориентированным на рост стоимости недвижимости; а также людям, которые рассчитывают на стабильный арендный доход.

Еще один фактор, который поддерживает активный интерес покупателей и инвесторов,— лимитированное предложение новых крупных проектов в Сочи. На это влияет дефицит свободных земельных участков и действующие градостроительные ограничения на застройку.

По сути, рынок Сочи входит в новую фазу, когда качественные жилые комплексы бизнес-класса с инфраструктурой и правильной локацией будут становится все более редким и востребованным активом. И «Светский лес» отвечает этому тренду, задавая новый стандарт городской жизни на главном курорте страны.

Рекламодатель и застройщик ООО СЗ «Новые Технологии». Бренд ТОЧНО

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