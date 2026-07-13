В Краснодаре следователи проверяют жалобу на некачественную медпомощь

Следственный комитет по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг местной жительнице в лечебных учреждениях краевого центра. Об этом сообщается в официальном Мах-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, в социальных сетях была опубликована информация, согласно которой пациентка столкнулась с некачественной медицинской помощью в медучреждениях Краснодара. По данным СМИ, краснодарку с онкологическим заболеванием якобы заразили стафилококком во время операции. После выписки у нее поднялась температура, она испытывала сильную боль, но ни в стационаре, ни в поликлинике, куда она обращалась, на жалобы не реагировали.

В связи с общественным резонансом глава краевого управления СКР Андрей Маслов дал указание провести проверку изложенных фактов. В настоящее время сотрудники следственного отдела по Центральному округу города Краснодара уже приступили к сбору материалов.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход проведения проверки руководителем краевого следственного управления СК России Андреем Константиновичем Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления»,— говорится в сообщении ведомства.

По окончании проверки специалисты дадут правовую оценку действиям (или бездействию) медицинского персонала и руководства больниц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Решетняк