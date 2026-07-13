Путин дал гражданство РФ уроженцу Кубани — епископу Чикагскому

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 12 иностранных граждан и их детей. Среди получивших паспорта РФ — епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон Гусаков (уроженец Краснодарского края 1959 года рождения), протоиерей из Новой Зеландии Владимир Бойков (Австралия), а также военный журналист из Сирии Ияд Альхуссейн с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В списке также значатся выходцы из Испании, Франции, Германии, Казахстана, Узбекистана и Сирии. Среди них — тренер-берейтор Карин Штэммлер-Герузель и семья Гайдуч (отец из Узбекистана, дочь родилась в Новой Зеландии). Указ вступил в силу с момента подписания.

Наталья Решетняк