Краснодарский край обогнал Москву по числу новых заведений общепита

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по числу новых регистраций организаций общественного питания в первом полугодии 2026 года. За шесть месяцев в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. новых предприятий отрасли, сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По числу новых участников рынка Кубань опередила Москву, где за аналогичный период зарегистрировано также около 2 тыс. организаций, и Московскую область с 1,8 тыс. регистраций.

По состоянию на 1 июля в Краснодарском крае действовало 13,4 тыс. предприятий общественного питания, что обеспечило региону третье место в стране по общему количеству заведений.

Наиболее заметный рост продемонстрировал сегмент кафе: их число увеличилось на 6,23% — с 1,9 тыс. до 2 тыс. организаций. Количество ресторанов выросло на 3,81%, до 10,7 тыс., баров — на 3,23%, до 608. В целом число предприятий общественного питания в регионе увеличилось на 4,14%, или на 531 организацию.

Одновременно аналитики отмечают рост числа ликвидаций бизнеса. В январе—июне в Краснодарском крае прекратили деятельность около 1,4 тыс. организаций общественного питания.

По словам аналитика проекта «Контур.Фокус» Вероники Скороходовой, Краснодарский край остается одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны в сфере общепита. Лидерство по числу новых регистраций свидетельствует о высокой предпринимательской активности и сохраняющемся интересе бизнеса к рынку. Для сравнения, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров, заняв шестое место по количеству зарегистрированных организаций общественного питания.

Вячеслав Рыжков