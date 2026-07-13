Жителя Армавира осудили на 19 лет по обвинению в убийстве участника СВО

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Армавира Альберту Пилосяну, признанному виновным в убийстве из хулиганских побуждений участника специальной военной операции. Суд назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, инцидент произошел 14 июля 2024 года возле караоке-бара «Сальвадор Дали» в Армавире. Пилосян вмешался в конфликт между своими знакомыми и ранее незнакомым ему мужчиной. Подойдя к потерпевшему со спины, он нанес ему не менее двух ударов ножом в область живота и верхних конечностей.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Следствием было установлено, что причиной конфликта стала бытовая ситуация: мужчина обратился к девушкам из компании подсудимого с просьбой дать ему сигарету.

Погибший, как выяснилось в ходе разбирательства, с 2022 по 2024 год принимал участие в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. В суде Пилосян признал вину частично.

Кроме уголовного наказания, суд удовлетворил гражданские иски родителей погибшего и взыскал с осужденного компенсацию морального вреда по 10 млн руб. каждому. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков