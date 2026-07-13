Сцена и технологии: «Ростелеком» поддержал театральный форум-фестиваль «На связи»

«Ростелеком» выступил в Краснодаре партнером II форума-фестиваля театров «На связи». В рамках пятидневной программы зрители смогли познакомиться с постановками принимающей стороны, а также трупп из Ростова («Муха театр»), Таганрога (камерный театр «ТаКТ») и Воронежа («Никитинский театр»). Помимо спектаклей, мероприятие включило круглый стол для руководителей, режиссеров и маркетологов культурных учреждений. На нем эксперты компании представили современные технологии для эффективного взаимодействия театров со зрителями. Организатором форума стал крупнейший независимый театр Юга России «Один театр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростелеком Фото: пресс-служба Ростелеком

Алексей Мосолов, сооснователь и директор «Одного театра»: «Нам как организаторам важно, что фестиваль "На связи" включает не только программу спектаклей, но и выступает форумной площадкой для обмена опытом, идеями и управленческими решениями в культурной сфере. Именно независимые театры быстрее всех реагируют на изменения в обществе и являются локомотивом творческого эксперимента в театральном мире. Не менее значимо и то, что программа фестиваля открывает краснодарской аудитории доступ к ярким театральным работам и новым коллективам, которые уже успели заявить о себе в других городах. Чтобы увидеть такие спектакли, жителям Краснодара не нужно куда-то ехать — все происходит здесь».

Форум-фестиваль собрал около тысячи участников, включая зрителей и представителей театральных сообществ. В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему «Рабочие связки маркетинга / Художественные ориентиры», на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные как с творческой, так и с административной стороной работы независимых театров. Специалисты «Ростелекома» представили театральному сообществу чат-боты и умные экраны с таргетированным контентом, которые с помощью ИИ адаптируют информацию под разные группы аудитории.

Лев Власян, директор по продуктам региональной дирекции Юг «Ростелекома»: «Цифровые технологии делают театр ближе к зрителю. Чат-боты, работающие на основе ИИ, могут подсказать, какие спектакли будут интересны конкретному человеку. Умные экраны с динамическим контентом устроены подробным образом: они реагируют на пол и возраст посетителя и показывают информацию, которая действительно важна для зрителя, будь то афиша премьеры или спецпроекты. На форуме “На связи” мы обсудили, как с помощью новых инструментов заполнять залы и строить прочные отношения между театрами и их гостями. Современные решения делают искусство более доступным, а зрителей — более включенными в культурную жизнь».

Подробнее узнать о цифровых сервисах «Ростелекома» для организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 300 65 96.

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