Сцена и технологии: «Ростелеком» поддержал театральный форум-фестиваль «На связи»
«Ростелеком» выступил в Краснодаре партнером II форума-фестиваля театров «На связи». В рамках пятидневной программы зрители смогли познакомиться с постановками принимающей стороны, а также трупп из Ростова («Муха театр»), Таганрога (камерный театр «ТаКТ») и Воронежа («Никитинский театр»). Помимо спектаклей, мероприятие включило круглый стол для руководителей, режиссеров и маркетологов культурных учреждений. На нем эксперты компании представили современные технологии для эффективного взаимодействия театров со зрителями. Организатором форума стал крупнейший независимый театр Юга России «Один театр».
Фото: пресс-служба Ростелеком
Алексей Мосолов, сооснователь и директор «Одного театра»: «Нам как организаторам важно, что фестиваль "На связи" включает не только программу спектаклей, но и выступает форумной площадкой для обмена опытом, идеями и управленческими решениями в культурной сфере. Именно независимые театры быстрее всех реагируют на изменения в обществе и являются локомотивом творческого эксперимента в театральном мире. Не менее значимо и то, что программа фестиваля открывает краснодарской аудитории доступ к ярким театральным работам и новым коллективам, которые уже успели заявить о себе в других городах. Чтобы увидеть такие спектакли, жителям Краснодара не нужно куда-то ехать — все происходит здесь».
Форум-фестиваль собрал около тысячи участников, включая зрителей и представителей театральных сообществ. В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему «Рабочие связки маркетинга / Художественные ориентиры», на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные как с творческой, так и с административной стороной работы независимых театров. Специалисты «Ростелекома» представили театральному сообществу чат-боты и умные экраны с таргетированным контентом, которые с помощью ИИ адаптируют информацию под разные группы аудитории.
Лев Власян, директор по продуктам региональной дирекции Юг «Ростелекома»: «Цифровые технологии делают театр ближе к зрителю. Чат-боты, работающие на основе ИИ, могут подсказать, какие спектакли будут интересны конкретному человеку. Умные экраны с динамическим контентом устроены подробным образом: они реагируют на пол и возраст посетителя и показывают информацию, которая действительно важна для зрителя, будь то афиша премьеры или спецпроекты. На форуме “На связи” мы обсудили, как с помощью новых инструментов заполнять залы и строить прочные отношения между театрами и их гостями. Современные решения делают искусство более доступным, а зрителей — более включенными в культурную жизнь».
Подробнее узнать о цифровых сервисах «Ростелекома» для организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 300 65 96.
ПАО «Ростелеком»
Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А
Реклама. 16+