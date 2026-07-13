По краевой программе капремонта на Кубани обновили около 300 многоквартирных домов

В Краснодарском крае с начала 2026 года капитальный ремонт полностью завершен почти в 300 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, всего в текущем году в рамках краевой программы планируется обновить 587 многоквартирных домов, в которых проживают около 60 тыс. человек. Общий объем работ превышает 1,5 тыс. мероприятий, а их стоимость составляет более 9 млрд руб. В перечень входят ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, подвалов, фундаментов и замена лифтового оборудования.

Как отметил глава региона, капитальный ремонт уже полностью завершен в 18 муниципалитетах Краснодарского края. По его словам, работы в регионе традиционно ведутся с опережением утвержденного графика.

Одновременно власти приступили к подготовке программы капитального ремонта на 2027 год. Собственникам квартир в 719 многоквартирных домах уже направлены предложения о проведении работ. В следующем году планируется выполнить более 1,8 тыс. видов работ, что станет крупнейшим объемом с момента начала реализации региональной программы.

В настоящее время краевая программа капитального ремонта охватывает более 20 тыс. многоквартирных домов и остается одной из крупнейших в России.

Вячеслав Рыжков