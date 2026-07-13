Юрий Бурлачко рассказал о повестке завершающей парламентский год сессии ЗСК

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко анонсировал повестку 85-й сессии регионального парламента, которая станет заключительной в текущем парламентском году. По его словам, в настоящее время в проект повестки включено около 20 вопросов, затрагивающих различные сферы экономики и социальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть два обращения в федеральные органы власти. Первое будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и касается предоставления льготного кредитования детским оздоровительным лагерям. Второе обращение адресовано министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину и содержит предложения по корректировке механизма начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые на общедомовые нужды.

Кроме того, парламентарии обсудят законопроект об изменении сети судебных участков мировых судей в Краснодарском крае. Предполагается, что перераспределение участков позволит снизить нагрузку на мировых судей в муниципалитетах региона.

В повестку также включен законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения части ежемесячных денежных выплат отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций.

По словам Юрия Бурлачко, на сессии будут рассмотрены и другие законодательные инициативы, касающиеся сельского хозяйства, развития муниципалитетов, а также мер поддержки граждан и бизнеса. По мнению спикера ЗСК, предлагаемые изменения направлены на обеспечение устойчивого развития экономики региона и повышение уровня благосостояния жителей Кубани.

Вячеслав Рыжков