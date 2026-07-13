Власти Сочи обновили данные о работе городских АЗС

По состоянию на 09:00 13 июля в Сочи продолжают работать 50 автозаправочных станций. При этом на 30 АЗС по решению собственников сохраняются ограничения на отпуск топлива. Бензин и дизельное топливо реализуют только непосредственно в топливные баки автомобилей. На большинстве станций действует лимит до 30 л на один автомобиль, а на автозаправочных станциях сети «Лукойл» — до 20 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации городской администрации, бензин АИ-100 имеется на 22 АЗС, АИ-95 — на 29 станциях, АИ-92 также доступен на 29 автозаправках. Дизельное топливо реализуют на 39 АЗС, сжиженный газ — на 11 станциях.

Дополнительные ограничения действуют на отдельных объектах. На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» топливо отпускают только по топливным картам. Еще на шести АЗС «Лукойла» аналогичное требование распространяется на бензин, при этом дизельное топливо на этих станциях можно приобрести без использования топливной карты.

По данным муниципалитета, еще пять автозаправочных станций временно не отпускают топливо. Кроме того, четыре АЗС находятся на плановом ремонте.

В администрации также напомнили, что в соответствии с внутренними регламентами автозаправочных сетей станции временно приостанавливают работу на время действия сигнала воздушной тревоги. Такая мера применяется для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей. После отмены сигнала выдерживают технологический интервал продолжительностью от 15 до 20 минут. Если за это время повторное оповещение не поступает, автозаправочные станции возобновляют работу в штатном режиме.

Жителей и гостей курорта призвали не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Власти отметили, что информация о работе автозаправочных станций и наличии топлива будет обновляться по мере изменения ситуации.

Мария Удовик