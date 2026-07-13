Кубань заняла 75-е место в рейтинге доступности жилья

Жителям Краснодарского края потребуется в среднем 7,9 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью около 8,8 млн руб. при условии полного сохранения свободного дохода. По этому показателю регион занял 75-е место в рейтинге российских субъектов, подготовленном «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В исследовании учитывалась семья из двух взрослых и одного ребенка с медианным уровнем дохода в регионе. Предполагалось, что после оплаты необходимых расходов все оставшиеся средства направляются на банковский депозит, пополняемый ежемесячно. При расчетах также учитывалась средняя ставка по вкладам в соответствующем федеральном округе.

Наиболее доступным приобретение жилья оказалось в Мурманской области: при стоимости квартиры около 4,9 млн руб. семье потребуется 2,1 года накоплений. Аналогичный срок показали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где квартира оценивается в 5,8 млн руб. В Ненецком автономном округе для покупки жилья стоимостью 6,4 млн руб. потребуется около 2,2 года.

Наиболее продолжительный период накопления зафиксирован в Крыму — 13,5 года при средней стоимости квартиры 10,6 млн руб. В Севастополе этот показатель составил 13,1 года при цене жилья около 10,9 млн руб., в Дагестане — 12,1 года при стоимости квартиры 5,6 млн руб.

Краснодарский край традиционно относится к регионам с высоким спросом на недвижимость, при этом стоимость жилья в курортных зонах региона значительно превышает средние показатели по стране.

Вячеслав Рыжков