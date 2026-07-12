Ураганный ветер сорвал крыши и повалил деревья в Ярославской области

В Ярославской области сильный ветер повалил деревья, которые перекрыли дороги и повредили линии электропередачи. С ряда домов сорвало крыши. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети Центр» — «Ярэнерго» Фото: «Россети Центр» — «Ярэнерго»

«Сегодня на регион обрушилась непогода: ливни и ураганный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на подъезды к Переславлю-Залесскому. На федеральной трассе М8 упавшие деревья перекрыли проезд в обе стороны»,— написал губернатор в своем канале в «Максе», отметив, что сейчас движение транспорта возобновлено.

Главы муниципалитетов фиксируют жалобы жителей о срыве кровли с домов. В «Россети Центр» — «Ярэнерго» сообщили, что проблемы с электроснабжением после непогоды зафиксированы в Рыбинском, Переславль-Залесском, Ростовском, Ярославском и Гаврилов-Ямском округах. К устранению локальных нарушений на энергообъектах привлечены 48 бригад «Ярэнерго», 163 специалиста, 56 единиц спецтехники.

Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии.

Антон Голицын