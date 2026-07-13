В Сочи 13 июля на ряде улиц временно отключат электроэнергию

В Сочи и ряде населенных пунктов 13 июля проведут плановые работы на энергооборудовании высоковольтной подстанции. В связи с этим на нескольких десятках улиц временно ограничат подачу электроэнергии, сообщили энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Основная часть отключений запланирована с 07:00 до 19:00. В этот период без электроснабжения могут остаться потребители на улице Комарова, а также в селе Верхнениколаевском на улицах Кузнечной, Мостовой, Псебайской, Николаевской, Тульской, Родной, Глициний, Владимировской и в Тульском переулке. Ограничения также затронут отдельные участки улиц Псебайской, Николаевской, Тульской и Мостовой.

Плановые работы коснутся улиц Интернациональной и Демократической, а также микрорайона Хоста, где временно отключат электроэнергию на улице 50 лет СССР и Сухумском шоссе. Кроме того, ограничения введут в Морском переулке, на улицах Приморской, Соколова, Виноградной, Донской, Санаторной и Механизаторов.

Временные отключения также ожидаются в селе Шаумяновка на улице Туманяна, в поселке Вардане на Минеральном переулке и улицах Львовской, Фруктовой и Центральной, а также в поселке Дагомыс на Батумском шоссе. Электроснабжение ограничат в селе Кирпичном на улицах Горной, Лесной, Садовой, Майкопской и Молодежной.

Отдельный график предусмотрен для Туапсинского района. С 05:00 до 17:00 плановые работы проведут в селе Гойтх, хуторе Папоротном, селах Терзиян, Первая Гунайка и Четвертая Гунайка, а также в поселке Октябрьском.

В энергокомпании пояснили, что ограничения необходимы для безопасного выполнения работ на оборудовании высоковольтной подстанции. После завершения технических мероприятий электроснабжение потребителей восстановят в штатном режиме. По вопросам, связанным с отключениями, жители могут обратиться на горячую линию энергокомпании по телефону 8-800-220-0-220.

Мария Удовик