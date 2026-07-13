Кубань по итогам полугодия остается в топе самых «аварийных» регионов

Краснодарский край занял второе место среди российских регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг», подготовленном на основе данных Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С января по июнь в России зарегистрировано 54,3 тыс. ДТП, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Краснодарском крае произошло 2495 аварий — на 3,1% меньше, чем годом ранее. Первое место по числу ДТП сохранила Москва.

В десятке регионов с наибольшей аварийностью существенных изменений не произошло. Исключением стала перестановка между Челябинской и Самарской областями, которые заняли пятое и шестое места соответственно. Наиболее заметное снижение числа ДТП среди регионов первой десятки зафиксировано в Московской области — на 13,8%, тогда как в Санкт-Петербурге показатель вырос на 39,8%.

По числу аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, Краснодарский край сохранил первое место. За шесть месяцев в регионе зарегистрировано 173 таких ДТП. В целом по стране их количество сократилось на 26,6%, до 3647 случаев. Наибольшее снижение среди регионов-лидеров отмечено в Красноярском крае (на 37%), Воронежской области (на 31,3%) и Краснодарском крае (на 24,1%).

Положительная динамика отмечена и в сегменте ДТП с детьми-пассажирами. В первом полугодии в России зарегистрировано 2921 такое происшествие, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. По этому показателю Краснодарский край поднялся на второе место среди регионов страны: за отчетный период здесь произошло 115 ДТП с детьми-пассажирами. Лидером остается Москва со 118 случаями, а Тюменская область переместилась на третью строчку рейтинга.

Вячеслав Рыжков