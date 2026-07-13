Над Кубанью, Крымом и другими регионами ночью сбили 342 БПЛА

В ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были перехвачены над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Адыгеей.

В Краснодарском крае, по информации оперативного штаба, зафиксировано падение фрагментов БПЛА в Темрюкском и Белореченском районах. В Темрюкском районе после падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий. В поселке Ильич повреждения получили остекление и стена частного дома, также загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно ликвидирован. В Белореченском районе обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. По предварительным данным, во всех случаях пострадавших нет. На местах продолжают работать оперативные и специальные службы.

Наиболее массированной атаке подвергся Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск в направлении столицы было запущено более 350 беспилотников. По его словам, большая часть аппаратов была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах к региону, еще около 50 беспилотников сбиты непосредственно на подлете к Москве.

Вячеслав Рыжков