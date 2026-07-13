Обломки БПЛА обнаружили в двух районах Кубани

В Темрюкском и Белореченском районах Краснодарского края зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших, сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Темрюкском районе после падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий. Кроме того, в поселке Ильич фрагменты беспилотника упали на участок частного домовладения, повредив остекление и стену жилого дома. Также загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно ликвидирован.

В Белореченском районе обломки БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков