Обломки БПЛА обнаружили в двух районах Кубани
В Темрюкском и Белореченском районах Краснодарского края зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших, сообщили в оперативном штабе региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Темрюкском районе после падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий. Кроме того, в поселке Ильич фрагменты беспилотника упали на участок частного домовладения, повредив остекление и стену жилого дома. Также загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно ликвидирован.
В Белореченском районе обломки БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.