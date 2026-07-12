На Кубани в суд направили дело о хищении 5 млн рублей на ремонт детсада

В Краснодарском крае в суд направили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при выполнении муниципального контракта по благоустройству территории детского сада в Щербиновском районе. По версии следствия, ущерб бюджету превысил 5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбудили по итогам прокурорской проверки. Следствие считает, что при исполнении муниципального контракта предприниматель представил заказчику документы с заведомо ложными сведениями о выполненных работах.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в актах приемки были завышены объемы, виды и стоимость фактически выполненных работ. На основании этих документов предприниматель, по версии следствия, незаконно получил из бюджета более 5 млн руб.

Прокуратура Ленинградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Материалы уголовного дела уже направили в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Одновременно в суде рассматривается иск прокуратуры о взыскании с предпринимателя ущерба, который, по данным надзорного ведомства, был причинен бюджету в результате исполнения муниципального контракта.

В прокуратуре сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств. В настоящее время суду предстоит дать правовую оценку представленным доказательствам и принять решение по существу предъявленного обвинения.

Мария Удовик