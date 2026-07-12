Между Москвой и Адлером с 16 июля запустят дополнительный поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс» с 16 июля запустит дополнительный пассажирский поезд №197/198 по маршруту Москва — Адлер. Состав, сформированный из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов, будет курсировать через день в период высокого курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Первый рейс отправится с Павелецкого вокзала Москвы 16 июля в 00:55. Прибытие в Адлер запланировано на следующий день в 19:00. По пути следования поезд сделает остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.

Из Адлера первый рейс также отправится 16 июля в 02:50. В Москву поезд прибудет на следующий день в 14:26.

В компании уточнили, что глубина продажи билетов на новый маршрут составляет 30 дней.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о запуске дополнительных поездов в период летнего сезона. Помимо маршрута Москва — Адлер, перевозчик организует движение поездов из Москвы в Новороссийск и из Санкт-Петербурга в Анапу.

О готовности железнодорожной инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам ранее заявил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, для обеспечения повышенного спроса компания назначила 165 дополнительных поездов. Кроме того, в составах дальнего следования, следующих в направлении юга России, увеличат количество пассажирских мест.

Новый поезд Москва — Адлер станет одним из дополнительных маршрутов, которые перевозчики вводят в разгар курортного сезона для увеличения провозной способности на южном направлении и обеспечения спроса на поездки к Черноморскому побережью Краснодарского края.

Мария Удовик