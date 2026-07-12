В Краснодаре 12 июля работают 57 АЗС

По состоянию на утро 12 июля в Краснодаре работают 57 из 114 автозаправочных станций. Наибольший дефицит сохраняется в сегменте высокооктанового бензина: АИ-92 доступен на 43 АЗС, АИ-95 — на 29, а бензин АИ-100 — только на семи станциях. Дизельное топливо имеется на 52 автозаправочных станциях города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным городских властей, 46 АЗС временно не отпускают топливо, еще 11 закрыты на ремонт или проходят ребрендинг. На части станций собственники ввели ограничения на отпуск горючего: заправку проводят только непосредственно в топливные баки автомобилей, а налив топлива в канистры не осуществляется.

Работающие автозаправочные станции расположены во всех районах Краснодара. Сеть «Роснефть» обслуживает автомобилистов на улицах Селезнева, Московской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, а также в районах улиц Дзержинского и Лукьяненко. Автозаправочные станции «Лукойла» работают на улицах Уральской, Крылатой, Российской, Западном обходе и Ростовском шоссе.

Наибольшее количество действующих станций приходится на сеть «Газпромнефть». Заправиться можно на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, Западном обходе, Калинина, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар — Кропоткин. Сеть «Газпром» продолжает работу на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан и Ейском шоссе. Кроме того, отпуск топлива осуществляют станции сетей Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ» и Petrol.

В администрации Краснодара сообщили, что для стабилизации ситуации проводят оперативные совещания с нефтяными компаниями, корректируют графики отгрузок и усиливают контроль за работой автозаправочных станций. В мэрии отметили, что запасов топлива в Краснодарском крае достаточно, а возникшие сложности связаны с необходимостью выравнивания его распределения.

Жителей города также призвали отказаться от закупки топлива впрок, поскольку это создает дополнительный ажиотаж и увеличивает очереди на АЗС. Водителям рекомендовали следить за актуальной информацией на официальных ресурсах и в мобильных приложениях автозаправочных сетей, так как режим работы отдельных станций и наличие топлива могут оперативно меняться.

Мария Удовик