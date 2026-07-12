В Сочи четыре АЗС временно приостановили отпуск топлива

По состоянию на 09:00 12 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. На 30 АЗС по решению собственников продолжают действовать ограничения на отпуск топлива: бензин и дизельное топливо продают только в топливные баки автомобилей и не более 30 литров на одну машину. На автозаправочных станциях сети «Лукойл» лимит на отпуск топлива составляет 20 литров на автомобиль, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В наличии на АЗС находятся бензин АИ-100 на 23 станциях, АИ-95 — на 29, АИ-92 — также на 29, дизельное топливо — на 40 станциях, сжиженный газ — на 11 автозаправочных станциях.

На одной АЗС сети «Лукойл» и двух автозаправочных станциях «Роснефти» топливо отпускают только по топливным картам. Еще на пяти АЗС «Лукойла» аналогичное ограничение действует на бензин, при этом дизельное топливо там можно приобрести без использования топливной карты.

Еще четыре автозаправочные станции временно не отпускают топливо, а четыре АЗС находятся на плановом ремонте, уточнили в пресс-службе города-курорта.

В соответствии с внутренними регламентами сетей автозаправочных станций на период действия сигнала воздушной тревоги работу АЗС временно приостанавливают. После отмены сигнала выдерживают интервал продолжительностью от 15 до 20 минут. Если повторное оповещение за это время не поступает, станции возобновляют работу в штатном режиме.

Жителей и гостей Сочи призвали не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменении ситуации пообещали сообщать дополнительно.

Мария Удовик