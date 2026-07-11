Мэр Ярославля подал документы для участия в выборах в Госдуму

Мэр Ярославля Артем Молчанов подал документы в избирательную комиссию Ярославской области для участия в выборах депутатов Госдумы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов Фото: Артем Молчанов

Господина Молчанова выдвинула партия «Единая Россия» (ЕР) по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 194.

«Понимаю, что этот шаг — большая ответственность за наше общее будущее. Тем не менее, я продолжаю исполнять свои прямые обязанности мэра Ярославля, а также рад сообщить, что на днях на меня были возложены дополнительные полномочия председателя Координационного совета по реализации приоритетных проектов»,— написал мэр.

Заседание избирательной комиссии Ярославской области состоялось 11 июля. На нем было принято решение разрешить Артему Молчанову, а также кандидату от ЕР по Ярославскому одномандатному избирательному округу №193 Владимиру Пахареву открыть специальные избирательные счета. Оба ранее победили на праймериз ЕР.

Алла Чижова